Стало известно о первом в XXI веке заражении человека опасным вирусом ВОЗ: в Аргентине человек впервые за 27 лет заразился лошадиным энцефалитом

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Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине, сообщает пресс-служба ВОЗ. Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины отметил, что это первый за 27 лет подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией.

Рабочий из провинции Санта-Фе жаловался на головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию, затем слег с тяжелой лихорадкой и попал в больницу. Там мужчину на 12 дней подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас он дома, лечится по рекомендациям врачей.

Лошадиный энцефалит — редкое заболевание, переносимое комарами, которое поражает лошадей и людей. До этого WEE был выявлен в Аргентине в 1982–1983 годах, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей. Также он был зафиксирован в 1996-м — тогда был выявлен единичный случай заражения человека.

Ранее младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов заявил, что смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую выявили у оленей в США, может проявиться и у человека, если он съест мясо инфицированного животного. По словам эксперта, болезнь так называемых зомби-оленей известна еще с 1960-х годов, и случаев заражения людей пока не зафиксировано.

Так специалист прокомментировал новость о том, что Йеллоустоунском национальном парке обнаружили труп самца оленя, пораженного этим вирусом, который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет.