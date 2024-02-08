Стало известно о пересмотре закона об ужесточении мобилизации на Украине Арахамия: Рада пересмотрит ряд положений нового закона о мобилизации

Фото: Стрингер/РИА Новости

Давид Арахамия

Ряд положений нового законопроекта о мобилизации на Украине будет пересмотрен, написал руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, изменения в документе, который ранее приняли в первом чтении, позволят сбалансировать интересы командования, бизнеса и граждан.

Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал, — заявил Арахамия.

Он утверждает, что депутаты также пересмотрят положения, касающиеся инвалидов и тех, кто оказывает им помощь. Здесь планируется оставить все в рамках действующего законодательства. Кроме того, заявил Арахамия, профильный комитет постарается найти компромисс в отношении аспирантов. Вместе с тем межфракционная рабочая группа продолжает работу над другими пунктами законопроекта об ужесточении мобилизации, добавил он.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что принятое в первом чтении Верховной радой Украины решение о «тотальной мобилизации мужского населения» является преступлением против украинского народа. По ее словам, ситуация свидетельствует о том, что власть осуществляет геноцид по согласованию с президентом страны Владимиром Зеленским.