Стало известно о переброске под Харьков сил новых резервов ВСУ Pais: Киев перебросил под Харьков резервы и две бригады с Донецкого направления

Фото: МО Украины

Киев перебросил на Харьковское направление как минимум две бригады ВСУ с Донецкого фронта, пишет газета Pais со ссылкой на украинских военных. Также отмечается, что на усиление группировки украинских сил под Харьковом переброшены батальоны, находившиеся в резерве.

Украинские солдаты, участвующие в боях в этом районе, подтверждают, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве, — говорится в публикации.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о существовании опасности того, что российские подразделения в Харьковской области войдут в тыл украинской армии. Он добавил, что в регионе расширилась зона боевых действий. Впереди ожидаются тяжелые сражения, констатировал он.

Агентство Bloomberg при этом пишет, что российские силы наступают на Харьковскую область для того, чтобы рассредоточить украинские войска вдоль 1000-километровой линии фронта. ВСУ, отправляя резервы под Харьков, создают тем самым бреши на других участках фронта, отмечается в публикации. Это, по данным агентства, играет на руку российским военным.

Украинский президент Владимир Зеленский до этого объяснил причины прорыва российских сил в этом направлении. По его словам, быстрое продвижение ВС РФ произошло из-за нехватки средств ПВО у ВСУ. Также роль сыграло промедление западных стран с поставками оружия, добавил он.