Стало известно о новых военных поставках Германии на Украину Германия за неделю поставила Украине 18 БТР, БПЛА и боеприпасы

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

За прошедшую неделю Германия поставила на Украину 18 бронетранспортеров (БТР), бронемашины для разминирования, инженерный танк и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), эти сведения указаны на сайте правительства ФРГ. Список содержит информацию об уже реализованной в настоящее время помощи Киеву.

В обновленном перечне, в частности, указана поставка 18 БТР, более 3990 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent, инженерный танк Dachs, девять минных тралов, несколько десятков беспилотников, четыре машины погранпатруля, 500 светодиодных фонарей, а также IT-оборудование.

Кроме того, Германия готовится передать Украине две системы ПВО Skynex, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, более 120 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и другую технику и вооружения.

Ранее Берлин пообещал Киеву, что продолжит добиваться соглашения на уровне Европейского союза о взыскании с Москвы «экономического и иного ущерба». Помимо этого, ФРГ намерена продолжать поставлять Украине военное оборудование и предоставлять экономическую помощь.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия выделит Украине новый пакет военной помощи в размере €1,1 млрд. Он уточнил, что Берлин предоставит Киеву 36 колесных гаубиц из запасов промышленности. Как подчеркнул Шольц, в настоящее время Германия выделила на поддержку ВСУ примерно €28 млрд.