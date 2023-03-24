МИД Украины призывает ввести санкции против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, «создающего угрозу национальной безопасности», заявил представитель ведомства Олег Николенко в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношений с Украиной и аннексию части территорий в 2027 году.
Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности, — сообщил Николенко.
Шошоакэ предложила, чтобы Румыния получила территории, принадлежавшие стране в «межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины». По словам сенатора, такой шаг можно будет осуществить при помощи простого закона с тремя статьями.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Рестрикции против Асада введены сроком на 10 лет. Они также затронули премьер-министра страны Хусейна Арнуса и главу МИД Сирии Фейсала Микдада.