Украина введет санкции против чиновницы из европейской страны МИД Украины введет санкции против румынского сенатора Дианы Шошоакэ

Фото: Lutcanu Iuliana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Диана Шошоакэ

МИД Украины призывает ввести санкции против румынского сенатора Дианы Шошоакэ как лица, «создающего угрозу национальной безопасности», заявил представитель ведомства Олег Николенко в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношений с Украиной и аннексию части территорий в 2027 году.

Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности, — сообщил Николенко.

Шошоакэ предложила, чтобы Румыния получила территории, принадлежавшие стране в «межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины». По словам сенатора, такой шаг можно будет осуществить при помощи простого закона с тремя статьями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении сирийского лидера Башара Асада. Рестрикции против Асада введены сроком на 10 лет. Они также затронули премьер-министра страны Хусейна Арнуса и главу МИД Сирии Фейсала Микдада.