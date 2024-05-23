Стало известно о новом взрыве в Харькове «Зеркало недели»: взрыв прогремел в Харькове

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На территории Харькова зафиксирован взрыв, в городе более двух часов длится воздушная тревога, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели». Не уточнятся, где именно прогремел взрыв и есть ли пострадавшие. Информации от Минобороны РФ по данному вопросу не поступало.

Харьков. Местные паблики сообщают о взрыве. Ждем официальной информации. Находитесь в укрытии, — указано в заявлении.

Ранее глава Днепропетровской области Сергей Лысак на юго-востоке Украины сообщил о повреждении инфраструктурного объекта. Он также отметил, что нарушена подача электричества в связи с частичным нарушением работы линии электропередачи.

До этого военная администрация Сумской области Украины сообщила, что в городах Конотоп и Шостка были нанесены авиационные удары по энергетическим объектам. На местах прилетов работают экстренные службы, последствия атаки уточнятся.

Также ранее координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев сообщил о серии ударов российской армии по железнодорожной станции на территории Черноморска Одесской области. Всего, по его словам, прогремели три взрыва, также известно об отключении электроснабжения в ряде районов города. Официального подтверждения информации от Минобороны России не поступало.