Стало известно о новой тактике ракетных ударов ВС России Военэксперт Морфинов: ВС РФ перешли к новой тактике ракетных ударов

Фото: МО РФ

Украинский военный обозреватель Сергей Морфинов заявил, что бойцы ВС России все чаще наносить точные ракетные удары, которые наводят дронами-разведчиками. По его словам, таким образом были, в частности, поражены один комплекс HIMARS и две пусковые установки Patriot в Покровске, передает «Страна.ua». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Снимают удары на видео «Орланы». Вероятно, они же и наводят на цель, — уточнил он.

Также ВСУ лишились вертолетной группы Ми-8, двух РСЗО «Буревий», нескольких истребителей МиГ-29 и установок С-300 в Днепре.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США допускают возможность новых территориальных успехов России в ближайшие недели на Украине. Он напомнил, что выделение средств на передачу Киеву вооружений является «хорошей новостью для Украины», однако ВСУ «по-прежнему находятся под сильным давлением на поле боя».

До этого в Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины, которая позволит президенту США Джо Байдену передавать Киеву оружие без прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур. Первоначальный закон о ленд-лизе был подписан 9 мая 2022 года, срок его действия истек 30 сентября 2023 года.