Стало известно о новой кадровой перестановке на Украине Место уволенного первого замглавы МИД Украины займет сотрудник офиса Зеленского

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Сибига

На Украине по решению кабинета министров страны уволен Николай Точицкий, занимавший должность первого заместителя главы МИД, сообщил в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. На пост Точицкого назначен Андрей Сибига, который до настоящего момента работал на посту заместителя главы офиса президента Украины.

Гончаренко заявил, что происходящее является опасным сигналом в первую очередь для украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Слухи об отставке главы ведомства появились еще в марте.

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря национальной безопасности и обороны. Он занимал этот пост с октября 2019 года, сменив Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Сенатор Андрей Климов считает, что такое решение Зеленского можно сравнить с борьбой ядовитых насекомых в банке, которые поедают друг друга. По его словам, сейчас власти Киева находятся в истерике и «перетряхивают» кадры.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в правительстве Украины, заявила, что Владимир Зеленский решил устроить зачистки. По ее словам, это связано с «экстремистской сущностью» режима Зеленского, который показывает такое отношение к украинскому народу.