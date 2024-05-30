Стало известно о нехватке мощностей ПВО НАТО для защиты Восточной Европы FT: НАТО имеет лишь 5% мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

Фото: Zha Chunming/ZUMAPRESS/Global Look Press

Страны НАТО обладают лишь 5% необходимых мощностей ПВО для защиты Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, сообщило издание Financial Times со ссылкой на знакомые с планами Альянса источники. Проблемы с системами противовоздушной обороны есть и у Великобритании.

Один из высокопоставленных дипломатов Альянса назвал способность защищаться от ударов с воздуха важной частью плана Блока по защите Восточной Европы. Но собеседник издания отметил, что в настоящее время этой способности у НАТО нет.

[ПВО] — одна из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем этого отрицать, — признал другой дипломат Блока.

По данным Financial Times, у шести эсминцев ПВО Великобритании есть конструктивные дефекты. Шесть комплексов современной ПВО Sky Sabre обладают радиусом действия всего 40 километров, при этом два из них сейчас находятся за рубежом. Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Джек Уотлинг заявил о недостаточных возможностях британской ПВО.

В то же время спикеры уверены, что НАТО остается способным сдержать Россию при необходимости. Новые оборонные планы увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне, отметил один из представителей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет расценивать поставки истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он добавил, что эти истребители будут уничтожаться так же, как и другое западное оружие, поэтому их появление ситуацию на поле боя не изменит. Лавров объяснил, что F-16 долгое время были основным средством доставки боеприпасов в «ядерных миссиях» Альянса.