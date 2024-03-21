Стало известно о наступлении российской армии на Авдеевском направлении «Иди и смотри»: ВС РФ решительно наступают на Авдеевском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России продвинулись в сторону Семеновки на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, российская армия перешла в решительное наступление. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские части продвигаются в направлении Семеновки, — сообщил источник канала.

Отмечается, что Семеновка является логистическим хабом для украинской армии, на него противник опирается на всем направлении. По информации канала, взятие населенного пункта позволит ВС РФ увеличить темпы наступления, а также помешает ВСУ сформировать новую линию обороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над Орловкой в Донецкой Народной Республике и улучшили свои позиции по переднему краю. Кроме этого, ВС РФ отразили шесть контратак трех механизированных бригад ВСУ в населенных пунктах Бердычи, Тоненькое и Первомайское.

Кроме этого, российская армия взяла под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области. На этом же направлении была отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР. Потери украинской стороны составили более 120 военных и три автомобиля.