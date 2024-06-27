Стало известно о начале нового прорыва ВС РФ в зоне СВО Генерал ВСУ Мельник: армия России начала новый прорыв в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Армия России начала новый прорыв у села Сотницкий Казачок на границе Харьковской и Белгородской областей, заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник. По его словам, которые передает украинское издание «Страна», ВС РФ действуют «диверсионными группами, а не линейными подразделениями». Минобороны России данную информацию не комментировало.

У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений, и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями, — заявил генерал.

Участок находится западнее нынешнего района боев на севере Харьковской области. До этого деревня Сотницкий Казачок упоминалась в период рейдов на российскую территорию сил «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), из этого района они предпринимали попытки перейти российскую границу.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на находящихся на передовой украинских военных сообщало, что ВС РФ продолжают интенсивное наступление в районе Часова Яра и совершают «беспощадные атаки» на позиции ВСУ, нарушая ротацию украинских войск и доставку некоторых грузов. Отмечается, что российская армия оказывает давление на противника, «едва давая время на передышку». Минобороны России эту информацию не комментировало.