Россия за два года не получила никаких данных о подрывах на «СП» Посол Нечаев: Россия до сих пор не получила итоги расследования подрывов на «СП»

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Россия по-прежнему не получила от Германии никаких официальных итогов расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, Москве небезразлично, кто стоит за этим преступлением, пишет ТАСС.

Мы более двух с половиной лет ждем итогов расследования: кто же взорвал в сентябре 2022 года «Северные потоки». Дания, Швеция уже отказались от этих следственных действий, а германская сторона, германские правоохранительные органы этим продолжают заниматься, — объяснил дипломат.

Нечаев напомнил, что исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц ранее прямо называл произошедшее на «СП» терактом и заявлял о необходимости установить виновных и привлечь их к ответственности. Он отметил, что Москва по-прежнему ожидает выполнения обещаний, поскольку важно выяснить, кто именно стоит за атакой на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Нечаев подчеркнул, что проект «СП» имеет общеевропейское значение и не ограничивается лишь сотрудничеством Москвы и Берлина. По его словам, некоторые версии, публикуемые в немецких СМИ, выглядят надуманными и маловероятными, а потому не убеждают, а скорее вызывают еще больше вопросов и подогревают интерес к завершению расследования.

Ранее стало известно, что около одной тысячи труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2 до сих пор лежат на складе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Их хватит для ремонта поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Трубы оценили примерно в €25 млн (2,375 млрд рублей).