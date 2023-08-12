Стало известно о минировании Киевом территорий Ровенской АЭС 5.ua: ВСУ минируют территорию у Ровенской АЭС

ВСУ минируют территорию около Ровенской атомной электростанции, пишет украинский телеканал 5.ua в Telegram. Также отмечается, что украинские военные усиливают вторую линию обороны на границе с Белоруссией. В канале отмечают, что ВСУ не видит угрозы со стороны Белоруссии. Однако они считают, что надо быть готовыми к любому развитию событий.

В Ровенской области минируют поля вблизи атомной электростанции, — указано в публикации.

Член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Юрий Чмутин предположил, что контрнаступление ВСУ может закончиться осень с ухудшением погоды. По его словам, которые приводит URA.RU, с началом дождей большая часть бронетехники, поставленной Западом Киеву, будет застревать на бездорожье.

Офицер отметил, что украинских военных обучают действовать по натовской тактике. Однако все основные кампании Альянса проходили на Ближнем Востоке, в Африке, где климат существенно отличается от украинского. Он указал, что осень и весна — это «тяжелые времена года».

Чмутин добавил, что пока ВСУ продолжают наступление, но это больше имитация. По его мнению, командование ВСУ понимает, что результата не будет, но «картинка должна быть».

Колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд ранее заявил, что провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.