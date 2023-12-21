Стало известно о массовом выходе из строя артиллерии ВСУ Военный аналитик Прохватилов: артиллерия ВСУ начала выходить из строя

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Артиллерия ВСУ, переданная Западом, начала массово выходить из строя, сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что это связано с износом вооружения, которое создавалось с расчетом на краткосрочные конфликты.

Предоставленная Украине Западом артиллерия стала выходить из строя. Просто происходит износ механизмов. <...> Дело в том, что все западные артиллерийские системы создавались в расчете на один небольшой, краткосрочный конфликт, — пояснил Прохватилов.

Аналитик отметил, что западный военно-промышленный комплекс (ВПК) использует недолговечные материалы. По его словам, это связано с желанием обеспечить непрекращающийся спрос на вооружение. Прохватилов объяснил, что такая тенденция началась с появления прочных швейных машин компании Singer. Когда они появились на рынке, то их быстро раскупали, но затем спрос упал, потому что их не нужно было заменять.

Когда все закупили эти машинки, спрос на них, естественно, упал, ведь заменять их было не нужно. С тех пор и создается техника, быстро выходящая из строя. Так происходит со смартфонами, так же и с военной техникой Запада, — подчеркнул эксперт.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее рассказал, что зима изменила ситуацию в зоне специальной военной операции, украинские военные оказались не готовы к таким условиям. По его словам, бойцы ВСУ демотивированы и готовы сдаваться в плен.