Стало известно о массовом уходе российских компаний с Кипра «Филелефтерос»: более 10 крупных российских компаний ушли с Кипра

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Крупные компании России массово покидают Кипр, пишет газета «Филелефтерос». По ее информации, уже более 10 компаний ушли навсегда, что окажет негативное влияние на сферу финансовых услуг страны. Среди них девелоперская компания, сеть дисконтных магазинов, производитель железнодорожной техники, интернет-ретейлер и разработчик программного обеспечения.

Российские гиганты массово уходят — более 10 компаний ушли навсегда, — говорится в материале.

В статье указывается, что массовый уход российских фирм, которые выбрали Кипр своей базой, — это «уже факт и он будет продолжаться». Как подчеркнули журналисты, наступил период «изменения карты» в сфере финуслуг государства. Также отмечается, что в ближайшее время число покинувших Кипр компаний увеличится.

Ранее пограничников Федеральной службы безопасности РФ предложили привлечь к охране представительств российских компаний за границей. Такая идея была описана в указе президента России Владимира Путина. В документе отмечается, что это необходимо из-за роста антироссийских настроений за рубежом.

Экономист Михаил Беляев заявил, что огромные потери западных компаний не заставят их остаться на российском рынке. По его мнению, денежный фактор не станет сдерживающим для зарубежных брендов, но может оказать на них отрезвляющее действие. Как подчеркнул эксперт, потери вынуждают иностранные фирмы искать обходные пути, чтобы «де-факто продолжить работать».