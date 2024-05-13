Стало известно о массовом отъезде украинцев из Харькова «Страна»: семьи с детьми массово стали покидать Харьков

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Семьи с детьми стали активно покидать Харьков, сообщает украинское издание «Страна». При этом, по данным СМИ, обстановка в городе спокойная.

Журналисты отметили, что горожане также стали снимать объявления о продаже автомобилей. Вместе с тем «Страна» пишет, что в регионе обстановка напряженная, поскольку подолгу звучат сирены воздушной сирены.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что угрозы наступления ВС России на Харьков нет. Однако он назвал ожидаемым наступление ВС РФ на данном направлении. По его словам, в настоящий момент в приграничной зоне действуют 30 тысяч российских бойцов.

Также Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. По его информации, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что по позициям украинских сил активно работают российские авиация и артиллерия. В публикации сообщается, что Волчанск имеет огромное значение, так как является опорным пунктом и логистическим центром ВСУ на границе с Белгородской областью.