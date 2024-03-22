Стало известно о масштабных повреждениях энергообъектов на Украине Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов

Фото: ДСНС Украины

Масштабные повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии зафиксированы в разных областях Украины, сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения, — заявил министр.

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что российская армия в ночь на 22 марта нанесла «самый мощный удар» по Украине. По его словам, несколько групп беспилотников «Герань» вскрыли систему ПВО противника, подготавливая основной удар. Затем, отметил журналист, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море, несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал фотографии пожара, возникшего на Днепропетровской ГЭС. На снимках можно увидеть разрушения у станции и горение, возникшее в одном из помещений.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе произошло около 15 взрывов. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры.