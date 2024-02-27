Минобороны Испании уличили во лжи о перебежчике Кузьминовом El Mundo: в Испании с первого дня знали о пребывании летчика Кузьминова в стране

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Власти Испании с первого дня знали о пребывании в стране бывшего российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет ВС РФ на Украину, сообщает газета El Mundo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Министр обороны страны Маргарита Роблес ранее заявила, что власти не знали о его настоящей личности.

Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота [Кузьминова], — заявил источник газеты.

По версии El Mundo, информация о том, что Кузьминов бесконтрольно пил и принимал наркотики, не соответствует действительности, но он действительно «наделал много шума с деньгами, которыми оперировал». По мнению следователей, он допустил «роковую ошибку», когда начал использовать старые связи. Они считают, что украинский мобильный телефон, которым пользовался перебежчик, прослушивался.

Газета также пишет, что, по версии следователей, Кузьминова вычислили не тогда, когда он пытался привезти бывшую девушку в Испанию, а когда начал готовиться к приезду его 52-летней матери Инны Кузьминовой. Она покинула Россию до угона вертолета Кузьминовым под предлогом поездки в Корею, после чего добралась до Украины.

О смерти Кузьминова стало известно 19 февраля. По данным СМИ, тело летчика нашли в испанском городе Вильяхойоса. В мужчину выстрелили двенадцать раз, а затем переехали машиной. В августе 2023 года он угнал российский вертолет Ми-8 из Курска и доставил его на Украину. ФСБ возбудила против него уголовное дело о госизмене.

Ранее власти Испании сообщили, что к смерти бывшего российского военного летчика могут быть причастны два человека. Как сообщало издание El Pais, ликвидация перебежчика расследуется спецслужбами «в условиях строгой секретности». Источник РИА Новости заявил, что возможные исполнители убийства «не оставили никаких следов и не попали ни под какие камеры».