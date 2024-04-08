Стало известно о ликвидации вертолетной группы ВСУ Mad Ducks «Российская газета»: на Украине уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

«Российская газета» сообщила о нейтрализации на Украине группы вертолетчиков ВСУ Mad Ducks во главе с командиром, известным под позывным Петрович. Этот экипаж вертолета Ми-8 получил известность за свои полеты в Мариуполь в марте 2022 года.

Детали нейтрализации украинских вертолетчиков не сообщаются. В то же время Telegram-канал «Шепот фронта» утверждает, что экипаж разбили в марте.

Mad Ducks стала известна в ВСУ благодаря своим полетам в Мариуполь. Экипаж был задействован в марте 2022 года для эвакуации командиров, иностранных советников и секретных данных из «Азовстали». Всего в операции участвовали четыре украинских вертолета, два из которых были сбиты. Также группа вертолетчиков давала интервью немецкой газете Bild.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео с обломками упавшего украинского МиГ-29. Журналист показал части неисправной техники и отметил внушительные размеры мотора рухнувшего аппарата.

До этого в Сети появилось видео момента, как падающий военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. На кадрах видно, как пылающий истребитель уходит под воду, оставив над поверхностью только черный дым. Факт инцидента подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.