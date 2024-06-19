Стало известно о ликвидации украинского оператора дронов Военкор Яремчук: ВС РФ ликвидировали украинского оператора БПЛА с позывным Рет

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Яремчук сообщил в своем Telegram-канале, что появилось подтверждение уничтожения оператора беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины Николая Лукьянюка с позывным Рет. По данным журналиста, он служил в разведывательном взводе 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.

Не было и 28 лет. Прощание с указанным военнослужащим прошло сегодня в 09:00 в п. Koмopово Ковельского района Волынской области. И эта незавидная участь уготована всем, кто продолжит оказывать сопротивление российской армии, особенно в качестве операторов БПЛА, — написал Яремчук.

Военкор подчеркнул, что российские военные уже давно идентифицировали таких бойцов и либо уже ликвидировали их, либо вскоре это сделают. Он предупредил, что «возмездие настигнет всех».

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что в Красногоровке штурмовые отряды 5-й бригады идут вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление. По его словам, в городе много тел солдат ВСУ, переговоров об обмене или эвакуации нет, противник использует все имеющиеся резервы.

До этого Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с расстрелом военнослужащими ВСУ группы темнокожих наемных бойцов. На кадрах можно заметить, как четверо людей стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании. На фоне слышен мужской голос, который заявляет, что с решившими покинуть позиции и бежать разговор короткий, и открывает огонь по ним.