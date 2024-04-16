В зоне СВО ликвидировали борца с онлайн-казино «Страна.ua»: ликвидирован боец 59-й мотопехотной бригады ВСУ Петриченко

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Павел Петриченко

В зоне СВО погиб украинский активист, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Петриченко, сообщает «Страна.ua». В 2022 году солдат занимался развитием волонтерского центра украинского политика Сергея Притулы. Кроме того, ликвидированный боец зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.

На фронте погиб Павел Петриченко, боец ​​59-й отдельной мотопехотной бригады, сообщила его сестра Марина До войны Павел был активистом, в марте 2022 года занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, — говорится в сообщении.

Администратор русскоязычной версии портала «Википедия», историк Юрий Лущай погиб в зоне проведения СВО. Уроженец Краматорска участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины с января 2023 года, с конца марта он числился в списках пропавших без вести. Утверждается, что Лущай был ликвидирован в районе Артемовска.

Ранее сообщалось, что предприниматель Юрий Калмаков был ликвидирован у границы с Белгородской областью. Он выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).