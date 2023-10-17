Стало известно о ликвидации убийцы шведов в Бельгии Глава МВД Бельгии сообщил о ликвидации подозреваемого в убийстве шведов

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемого в нападении на шведов в Брюсселе ликвидировали, заявила министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден. По ее словам, которые цитирует VRT News, у мжучины было найдено возможное орудие убийства.

Оружие, с помощью которого, предположительно, были совершены нападения, было найдено там же, где сегодня утром был найден мужчина в Схарбеке. Это увеличивает вероятность того, что преступник был пойман. Сейчас мы снимаем отпечатки пальцев, чтобы быть на 100% уверенными, — сказала Верлинден.

Он подчеркнул, что полиция ранила мужчину при задержании, позднее подозреваемый скончался по дороге в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

О том, что мужчина открыл стрельбу на улице в Брюсселе, стало известно накануне. Первыми его жертвами стали два шведских футбольных фаната, чуть позже он убил еще одного мужчину. В местных СМИ предположили, что причиной немотивированной агрессии стало спортивное состязание и наплыв иностранных гостей в город. По неподтвержденной информации других СМИ, во время стрельбы стрелявший выкрикивал: «Аллаху Акбар».

Позднее стало известно, что полиция установила личность террориста, застрелившего троих человек во время футбольного матча в Брюсселе, им оказался 45-летний мигрант из Туниса. Мужчину, скрывшегося на скутере, еще не задержали, но в его доме прошли обыски.