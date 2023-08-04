Стало известно о ликвидации двух офицеров спецназа Нацгвардии Украины Поддубный: ликвидированы двое офицеров спецназа Нацгвардии Украины Демчук и Зайцев

Фото: МО РФ

В зоне проведения спецоперации ликвидированы двое офицеров спецподразделения Нацгвардии Украины — майор Игорь Демчук и старший лейтенант Сергей Зайцев, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, они принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

В зоне проведения спецоперации ликвидированы два офицера спецподразделения Нацгвардии Украины — майор Игорь Демчук и старший лейтенант Сергей Зайцев, — написал Поддубный.

Кроме того, по данным Telegram-канала «Иди и смотри», в ходе спецоперации также уничтожены трое опытных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Все они родом из Львова.

Поддубный ранее заявил, что армия России ликвидировала иностранного наемника. Речь шла о гражданине США Эндрю Уэббере, чья дата прибытия на Украину пока неизвестна. Еще один американский наемник был убит на Артемовском направлении. Смерть настигла Джеффа Джонса во время повторной поездки в зону боевых действий.

В ночь на 2 августа Вооруженные силы России нанесли удар по базе иностранных наемников в Измаиле. По данным николаевского подполья, она располагалась в здании местного морского порта. Также были уничтожены нефтехранилище и база ремонта катеров ВСУ.