Стало известно о ликвидации квалифицированного летного состава ВВС Украины РИА Новости: ВКС и ПВО России фактически уничтожили летный состав ВВС Украины

ВКС и ПВО России практически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. При этом набранные по контракту в Восточной Европе пилоты советских самолетов «уже в могилах и больницах», сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован, — подчеркнул собеседник агентства.

Потери Киевом остатков авиации он объяснил тем, что Украина на боевые задания отправляла недоученных бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины. Они погибали если при в первом, то при втором боевом вылете.

Ранее стало известно, что еще в марте Минобороны России заявило: 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации ВСУ, выведены из строя. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что весной фиксировались лишь единичные попытки вылета украинской авиации.