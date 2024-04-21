Стало известно о ликвидации бойцов РДК с российскими паспортами в зоне СВО «РВ»: российские военные ликвидировали отряд РДК при штурме Очеретино

Фото: МО РФ

Российские военные из группировки «Отважные» ликвидировали отряд «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) при штурме Очеретино, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, убитые бойцы были экипированы по стандартам НАТО, у них обнаружили паспорта РФ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Операция прошла в Ясиноватском районе после боя под Авдеевкой на Донецком направлении. Как передает канал, один из ликвидированных бойцов РДК был жителем Кемеровской области 1970 года рождения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла удар по складам боеприпасов украинских войск, принадлежавшим оперативно-тактической группе «Донецк» и 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Также были поражены хранилища РДК. Кроме этого, бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 132 районах.

«Военное обозрение» ранее сообщило, что бизнесмен Юрий Калмаков был ликвидирован у границы с Белгородской областью. По некоторым данным, он выступал спонсором РДК. Калмаков был родом из Чернигова и финансировал одно из подразделений террористической организации.