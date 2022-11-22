СМИ: ликвидирован боец ВСУ, расстрелявший российских пленных СМИ сообщили о ликвидации бойца ВСУ Романа Русника, расстрелявшего российских пленных

Фото: dan-news.info

«Известия» сообщили со ссылкой на украинские Telegram-каналы, что один из военных ВСУ, расстрелявших российских пленных в Макеевке, был ликвидирован. По неподтвержденным сведениям, речь идет о старшем лейтенанте Вооруженных сил Украины Романе Руснике.

Ликвидирован старший лейтенант Роман Русник — военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, — указано в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, в Макеевке украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев пообещал отправить в международные организации видео, на котором запечатлен расстрел солдат ВС РФ. Председатель СПЧ назвал действия украинской армии нарушением всевозможных конвенций об обращении с пленными солдатами.

Госдума ранее приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима. Согласно документу, убийство попавших в плен военных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток 1984-го.