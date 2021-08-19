16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Стало известно, почему Джонсон ставит неправильное время на часах

10:35, 20 августа 2021
Стало известно, почему Джонсон ставит неправильное время на часах Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон передвигает стрелки вперёд на наручных часах, чтобы никогда не опаздывать. Об этом сообщает Daily Mail.

В Сети появилась фотография политика, где он стоит в каминном зале. Недоброжелатели премьера заметили одну особенность на этом снимке. Дело в том, что время на каминных часах не соответствовало положению стрелок на часах Джонсона.

Оппоненты премьер-министра уже начали праздновать маленькую победу, говоря в том, что уличили противника в подделке фото и обмане общественности. Оказалось, что политик так делает специально, чтобы перестать опаздывать, ведь переведённые вперёд стрелки вынуждают спешить в тот момент, когда запас времени ещё есть.

Ранее Борис Джонсон оконфузился во время церемонии открытия памятника в Стаффорде, где присутствовал принц Чарльз. Из-за сильного ветра зонтик премьер-министра «встал на дыбы» и стал похож на одуванчик, а самому политику из-за ветра пришлось снова похвастаться своей богатой блондинистой шевелюрой.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео