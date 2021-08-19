Стало известно, почему Джонсон ставит неправильное время на часах

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон передвигает стрелки вперёд на наручных часах, чтобы никогда не опаздывать. Об этом сообщает Daily Mail.

В Сети появилась фотография политика, где он стоит в каминном зале. Недоброжелатели премьера заметили одну особенность на этом снимке. Дело в том, что время на каминных часах не соответствовало положению стрелок на часах Джонсона.

Оппоненты премьер-министра уже начали праздновать маленькую победу, говоря в том, что уличили противника в подделке фото и обмане общественности. Оказалось, что политик так делает специально, чтобы перестать опаздывать, ведь переведённые вперёд стрелки вынуждают спешить в тот момент, когда запас времени ещё есть.

Ранее Борис Джонсон оконфузился во время церемонии открытия памятника в Стаффорде, где присутствовал принц Чарльз. Из-за сильного ветра зонтик премьер-министра «встал на дыбы» и стал похож на одуванчик, а самому политику из-за ветра пришлось снова похвастаться своей богатой блондинистой шевелюрой.