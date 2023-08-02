Стало известно о «колоссальном» числе раненых в украинских медпунктах NYT: в медицинские пункты ВСУ поступает колоссальное число раненых бойцов

Фото: president.gov.ua

В медицинские учреждения Украины рядом с линией фронта поступает колоссальное число раненых бойцов ВСУ, передает The New York Times слова медика. В стране были созданы прифронтовые стабилизационные пункты, где раненым военным оказывают экстренную помощь перед дальнейшей эвакуацией.

Американским журналистам разрешили посетить несколько таких пунктов. Один из них расположен на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По словам медика оттуда, пункт работает круглосуточно на протяжении двух месяцев.

Как сообщили врачи, в прошлом году ситуация с жертвами бывала даже хуже: при контрнаступлении в Херсонской области лечили до 250 человек в день. Начальник медицинской службы 110-й бригады Андрей Комаринец рассказал, что сейчас главная опасность для бойцов — мины.

Telegram-канал «Иди и смотри» отмечал, что в госпиталях на Украине наблюдается дефицит крови для раненых солдат ВСУ и оборудования. По данным врачей, значительная часть гуманитарных поставок не доходит до медучреждений страны.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что боевые действия на Украине привели к тому, что число украинцев, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 тысяч до 50 тысяч человек. При этом реальные цифры могут быть намного выше.

Система здравоохранения Украины сейчас перегружена, многие пациенты ждут искусственные конечности больше года.