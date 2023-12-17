Стало известно о катастрофической ситуации для ВСУ по всему фронту IDNES: для ВСУ сложилась катастрофическая ситуация по всей линии фронта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации, заявил обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек. По его словам, продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, а для ВСУ складывается катастрофическая ситуация.

Гаек подчеркнул, что российские силы освободили Марьинку и теперь им открыт путь на Угледар и Курахово. Он также добавил, что ВС РФ постепенно продвигаются под Артемовском, а украинские войска потеряли там уже значительную часть территории, которую они заняли в ходе летнего контрнаступления.

Чешский обозреватель отметил, что украинской армии становится труднее удерживать плацдарм на левом берегу Днепра около села Крынки. Гаек уверен, что ВСУ ждет очень тяжелая зима.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ решил изменить стратегию и отложить новое контрнаступление. По некоторым данным, украинское командование планирует сначала нанести как можно больший урон живой силе российской армии, при этом сократив свои потери до минимума. Один из военных ВСУ заявил, что сейчас удержание позиций не является основной задачей Киева.