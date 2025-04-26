Украина подготовила план урегулирования конфликта для администрации президента США Дональда Трампа, передает The New York Post со ссылкой на источники. Согласно документу, Киев отказался от требований о вступлении в НАТО и полном возвращении всех утраченных территорий.
Украина представила США собственный план урегулирования конфликта. Киев отказался от требований о вступлении в НАТО и полном возвращении всех территорий, предложив альтернативные меры безопасности и восстановления, — сказано в материале.
Украина настаивает на сохранении численности своих вооруженных сил без ограничений и размещении в стране «европейского контингента обеспечения безопасности», поддерживаемого США. Отмечается, что президент Владимир Зеленский собирался лично передать план Трампу во время встречи в Ватикане.
Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова немедленно сесть за стол переговоров с Россией, однако для этого должен быть объявлен режим полного прекращения огня. Такая информация приводится в пакете предложений, выдвинутых на переговорах украинскими и европейскими представителями.
Депутат Госдумы Светлана Журова тем временем сообщила, что в ближайшее время российское руководство может объявить о новом перемирии на территории Украины. По ее словам, такая инициатива, вероятно, будет принята на время майских праздников.