Стало известно о кардинальных изменениях в требованиях Киева NYP: Украина отказалась от требований о возвращении территорий и членстве в НАТО

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина подготовила план урегулирования конфликта для администрации президента США Дональда Трампа, передает The New York Post со ссылкой на источники. Согласно документу, Киев отказался от требований о вступлении в НАТО и полном возвращении всех утраченных территорий.

Украина представила США собственный план урегулирования конфликта. Киев отказался от требований о вступлении в НАТО и полном возвращении всех территорий, предложив альтернативные меры безопасности и восстановления, — сказано в материале.

Украина настаивает на сохранении численности своих вооруженных сил без ограничений и размещении в стране «европейского контингента обеспечения безопасности», поддерживаемого США. Отмечается, что президент Владимир Зеленский собирался лично передать план Трампу во время встречи в Ватикане.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова немедленно сесть за стол переговоров с Россией, однако для этого должен быть объявлен режим полного прекращения огня. Такая информация приводится в пакете предложений, выдвинутых на переговорах украинскими и европейскими представителями.

Депутат Госдумы Светлана Журова тем временем сообщила, что в ближайшее время российское руководство может объявить о новом перемирии на территории Украины. По ее словам, такая инициатива, вероятно, будет принята на время майских праздников.