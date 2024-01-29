Стало известно о кадровых перестановках в руководстве Грузии «Имеди»: премьер-министр Грузии и глава правящей партии поменяются должностями

Фото: Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заменят друг друга на должностях, сообщает телекомпания «Имеди». По ее информации, кадровые перестановки произойдут 1 февраля.

По эксклюзивной информации «Имеди», 24 января состоялось заседание политсовета партии «Грузинская мечта». <...> По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, — говорится в сообщении телекомпании.

Возможной причиной предстоящих изменений в руководстве Грузии называют приближающиеся парламентские выборы, которые пройдут в октябре 2024 года. Голосование впервые пройдет только по пропорциональной системе с барьером в 5%.

Ранее серьезные кадровые перестановки произошли в правительстве Великобритании. Так, главу британского МИД Джеймса Клеверли назначили министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман. При этом должность Клеверли занял экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кемерон. Браверман потеряла должность после публикации критической статьи о действиях полиции во время митингов в поддержку Палестины.