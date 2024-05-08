Стало известно о готовности еще одной страны ЕС отправить войска на Украину FT: Литва готова отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии

Литва готова отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии, пишет Financial Times со ссылкой на литовского премьер-министра Ингриду Шимоните. Глава правительства заверила, что у нее есть соответствующее разрешение от парламента.

Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения, — говорится в публикации.

По словам Шимоните, Литва хочет дать Украине гарантии на обновление своих вооруженных сил. По этой причине, как объяснила литовский премьер, Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство. При этом она пообещала, что власти республики не станут их намеренно искать и депортировать, назвав такую практику незаконной.