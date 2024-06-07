Стало известно о гибели несовершеннолетних бойцов ВСУ Под Волчанском погибли украинские подростки — девушка-снайпер и оператор БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Telegram-канал «Пограничник из ада» сообщил, что под Волчанском погибли двое несовершеннолетних, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. По данным канала, речь идет о 16-летней девушке-снайпере и ее ровеснике — операторе беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ликвидировали операторов FPV-дронов, одному из операторов также 16 лет. На пульте ставил кресты пораженных целей. Не удивлюсь, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья, — говорится в сообщении канала.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин ранее сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она заявила в интервью журналисту Алексу Джонсу, что это просто душераздирающее зрелище, потому что молодых мужчин буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

На Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. Политолог Сергей Марков информировал, что в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська известил, что Киев формирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими, отметил он.