Стало известно о десятках тысяч военных НАТО у границ России и Белоруссии Лукашенко заявил о скоплении 32 тысяч военных НАТО у границ России и Белоруссии

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Около 32 тысяч военных НАТО размещены около границ России и Белоруссии, сообщил глава республики Александр Лукашенко во время совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. По его словам, которые передает Sputnik Беларусь, аппетиты и активность западных страны будут только нарастать.

В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что страна находится в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса. Он считает, что Вашингтон и его союзники продолжат работу по расширению Североатлантического альянса. Как отметил Лукашенко, почти все европейские лидеры стали «подданными Соединенных Штатов».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что страны Альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины. По его словам, это решение является политическим, технические моменты предстоит обговорить позднее. Как заявил Столтенберг, тренировочный центр позволит Украине поделиться опытом, вынесенным из конфликта с Россией.