Стало известно о десятках солдат ВСУ, сдавшихся в плен за неделю МО: за неделю в плен сдались 67 украинских военнослужащих

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В ходе боевых столкновений в зоне проведения специальной военной операции России в плен сдались 67 украинских военнослужащих, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны России. Также отмечается, что в течение недели системы ПВО и авиация сбили два самолета МиГ-29 ВВС Украины.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих, — указано в заявлении.

По данным ведомства, ВС России перехватили восемь ракет «SCALP-EG», которые были переданы Украине Францией, 25 дальнобойных ракет ATACMS американского производства и «Точка-У», а также 18 авиабомб типа Hammer. Помимо этого, были сбиты 356 БПЛА, запущенных с позиций украинской армии.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что в районе Клещеевки в ДНР в плен ВС России попал французский наемник, входивший в состав Иностранного легиона. По информации канала, мужчина получил серьезные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Официального комментария от МО РФ по данному вопросу пока не было.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что солдат ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен. По его словам, события разворачивались на Донецком направлении.