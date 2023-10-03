Украинский союзник исчерпал возможности военной помощи ВСУ The Telegraph: у Великобритании закончилось оружие для передачи ВСУ

Фото: Pfc. Jayden Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Великобритании закончилось вооружение, которое она могла бы передать Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного. По его словам, другие страны должны взять на себя больше нагрузки и помочь Украине.

Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. <...> Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось, — сказал военный.

Он отметил, что страна не сможет отправить и больше танков.

Ранее газета Politico со ссылкой на одного из европейских чиновников сообщила, что Евросоюз больше не может поставлять вооружение Украине из своих запасов, поскольку этим ставит под угрозу собственную безопасность. Он отметил, что при сохраняющейся высокой политической и общественной поддержке Украины страны ЕС не могут оставить себя без средств защиты.

По словам представителя администрации президента США, после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы иссякают, но растет надежда на сотрудничество стран для поиска решений.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решения по оказанию военной помощи Украине принимаются в Германии взвешенно. По его словам, такой подход нужен для того, чтобы избежать противостояния НАТО с Россией.