Стало известно о давке в киевском метро «Страна.ua»: на станции метро «Театральная» произошла давка

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На станции метро «Театральная» в Киеве произошла давка, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». По предварительной информации, она началась после того, как неизвестный распылил газовый баллончик. Очевидцы сняли инцидент на видео.

На кадрах видно, как люди в панике взбираются по эскалатору, кто-то бежит к поездам. Некоторые идут против движения эскалатора. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Сеуле произошла давка. Десятки тысяч человек отправились в район Итхэвон по случаю Хеллоуина, который впервые за три года отмечали без антиковидных ограничительных мер. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно четыре метра.

Всего в результате давки погибли 156 человек, включая 26 иностранцев, еще 151 пострадал. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил общенациональный траур в связи с трагедией.