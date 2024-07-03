Стало известно, о чем Зеленский попросил Трампа Bloomberg: Зеленский захотел узнать мирный план Трампа по Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен озвучить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, если таковой у него имеется, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg. По словам главы государства, он хочет знать, есть ли в предложении Трампа риски для существования украинской государственности.

Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать, — сказал Зеленский.

Как сказано в материале, украинский лидер посетовал на задержки в поставках оружия от западных союзников и заявил, что он «потенциально готов» встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды. По словам Зеленского, Киев хочет понимать, продолжат ли Соединенные Штаты поддерживать его после выборов в ноябре или Украина «останется совсем одна».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что положение Вооруженных сил России и Украины на поле боя нельзя охарактеризовать как «тупик». По его словам, ВСУ улучшили насыщение войск личным составом, но сохраняются проблемы с вооружением.