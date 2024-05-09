Стало известно о бунте украинских военных из-за приказов американцев Военэксперт Меркурис: бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы американцев

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие отказываются следовать приказам американского командования, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Он привел в пример ситуацию, когда США приказали увести танки Abrams с линии фронта, однако механизированная бригада ВСУ публично отказалась выполнять требование.

В западных СМИ широко распространилось сообщение о том, что было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они были слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются, — заявил Меркурис.

По его словам, украинские бойцы понимали, что исполнение этого приказа оставит их без танков. Российские военные тем временем продолжают уничтожать не только американские Abrams, но и боевые машины пехоты Bradley, добавил эксперт.

Ранее Меркурис сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский экстренно созвал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте. По его словам, глава государства исключил любые отступления в зоне боевых действий.