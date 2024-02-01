Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако ему пришлось отказаться от этой идеи из-за отсутствия преемников, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, все кандидаты на пост главкома ВСУ отказались занимать эту должность. В числе таких кандидатов называются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались, — утверждают немецкие журналисты.
Ситуация вокруг Залужного широко обсуждается западными изданиями. Так, британская газета Financial Times подтверждает факт встречи Зеленского с главкомом ВСУ и утверждает, что ему предложили пост советника. Журнал Economist же утверждает, что Залужному предложили пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако генерал отказался.
Украинские аналитики также считают, что задержка с отставкой Залужного связана с отсутствием преемников. Предполагается, что президент Украины решит данный вопрос уже в ближайшие часы.