Стало известно о безрезультатных попытках Зеленского найти замену Залужному Bild: Зеленский не смог уволить Залужного из-за отсутствия преемников

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако ему пришлось отказаться от этой идеи из-за отсутствия преемников, сообщает немецкое издание Bild. По его данным, все кандидаты на пост главкома ВСУ отказались занимать эту должность. В числе таких кандидатов называются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались, — утверждают немецкие журналисты.

Ситуация вокруг Залужного широко обсуждается западными изданиями. Так, британская газета Financial Times подтверждает факт встречи Зеленского с главкомом ВСУ и утверждает, что ему предложили пост советника. Журнал Economist же утверждает, что Залужному предложили пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, однако генерал отказался.

Украинские аналитики также считают, что задержка с отставкой Залужного связана с отсутствием преемников. Предполагается, что президент Украины решит данный вопрос уже в ближайшие часы.