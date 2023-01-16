Стало известно о бегстве с фронта двух батальонов ВСУ El País: два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Два батальона вооруженных сил Украины (ВСУ) ушли с линии фронта у Артемовска (переименован в Бахмут) и Соледара, пишет El País. Отмечается, что причиной стала нехватка боеприпасов.

Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте, сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов, — говорится в сообщении издания.

В интервью командир танка 24-й механизированной бригады украинской армии добавил, что две недели назад в его роте насчитывалось шесть танков, теперь остался лишь его собственный танк.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что в районе Соледара в ДНР находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, они использовали мобилизованных на Украине в качестве пушечного мяса и отступали вместе с основными силами ВСУ. Военнопленный также добавил, что видел в Соледаре по меньшей мере девять наемников из США. По его словам, это были представители штурмовых подразделений, вооруженные штурмовыми винтовками американского производства.

До этого командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что российские военные при зачистке Соледара находят группы солдат ВСУ, попытавшихся скрыться в городе после его перехода под контроль ВС РФ. Он подчеркнул, что пока достаточно сложно назвать число украинских военных, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.