Стало известно, на сколько снизился экспорт из Германии в Россию Экспорт товаров из Германии в Россию в 2022 году снизился на 59,1%

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В декабре 2022 года объем экспорта из ФРГ в Россию сократился на 59,1% по сравнению с показателем 2021 года и составил €800 млн, сообщает Федеральное статистическое управление Германии. За год РФ потеряла девять позиций в рейтинге крупнейших импортеров товаров из Германии, переместившись с 5-го на 14-е место.

По данным управления, экспорт из Германии снизился также в Китай. Однако, по сравнению с Россией, незначительно — на 0,6%, до €8,4 млрд.

Практически во все остальные страны экспорт немецких товаров за прошлый год вырос. Самый высокий прирост приходится на долю Турции – 48,7%, до €2,7 млрд. Также значительно увеличился экспорт в Австралию (на 31,9%, до €1,2 млрд) и США (на 16,1%, до €12,4 млрд).

Ранее сообщалось, что шесть стран ЕС нарастили экспорт своих товаров в Россию в годовом выражении. В лидерах по увеличению поставок оказались Хорватия и Словения – на 59% и 56% соответственно. Наряду с ними экспорт нарастили Эстония, Болгария, Австрия и Латвия. Остальные страны сообщества снизили экспорт. Здесь в лидера оказался Кипр (-99%).