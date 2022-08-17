Стало известно, на сколько ФРГ хватит запасов газа без российских поставок Глава регулятора ФРГ: запасов газа без поставок из России хватит менее чем на три месяца

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит менее чем на три месяца, даже если газохранилища удастся заполнить к ноябрю на 95%, заявил в интервью агентству Bloomberg глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. По его мнению, этих показателей достигнут в лучшем случае три четверти всех газохранилищ, и в этом случае газа хватит на два с половиной месяца.

Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения, — заявил Мюллер.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда предположил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.

До этого вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что в условиях энергетического кризиса в Германии введут норму предельно допустимой температуры отопления в общественных заведениях. По новым правилам, помещения нельзя будет нагревать выше 19 градусов. температура отопления будет также ограничена в больницах, социальных учреждениях и прочих общественных местах. Кроме этого, в немецких городах будет отключена подсветка зданий и памятников.