Стало известно, на сколько Финляндия продлила закрытие границы с Россией МВД Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля

Власти Финляндии снова продлили закрытие границы с Россией, срок определен до 14 апреля, сообщило в четверг, 8 февраля, МВД страны. Предыдущий период запрета на пересечение границы истекал 11 февраля.

Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что нельзя будет подавать и заявления о предоставлении международной защиты. В МВД подчеркнули, что это будет невозможно ни в одном пункте пропуска на границе с Россией.