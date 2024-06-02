Стало известно, на что жалуются командиры ВСУ WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев

Фото: МО Украины

Украинские командиры жалуются на недостаточную подготовку поступающих в их распоряжение новобранцев, сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что офицеры возмущены отсутствием у новичков базовых умений, необходимых для участия в боевых действиях.

Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы, — говорится в публикации.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. По его словам, Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в свою очередь заявлял, что мобилизация на Украине может привести к краху государства. Как он отметил, украинцы совершенно не мотивированы воевать, поэтому будут некачественно выполнять поставленные перед ними задачи.

По его словам, из-за этого при первой возможности украинцы будут пытаться сдаться в плен. Кроме того, новый закон о мобилизации привел к тому, что города опустели. Многие украинцы убегают из-за того, что не хотят подчиняться новым правилам, заключил Матвийчук.