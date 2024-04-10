Стало известно, что нужно Зеленскому от Индии на саммите по Украине Кулеба: Киев хочет, чтобы Индия сыграла ключевую роль на саммите по Украине

Киев хочет, чтобы Индия сыграла одну из ключевых ролей на планируемом саммите в Швейцарии, заявил индийскому телеканалу Times Now глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. С этой целью украинский лидер Владимир Зеленский направил премьеру Индии Нарендре Моди приглашение на мероприятие.

Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем, — сообщил Кулеба.

О начавшейся подготовительной работе к проведению мирной конференции по Украине ранее сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, дата и место будут объявлены позже. При этом агентство Bloomberg до этого предположило, что мероприятие пройдет 16–17 июня в Люцерне. Ожидается участие от 80 до 100 стран, в основном так называемого Глобального Юга.

До этого сообщалось, что Пекин и Берн настаивают на приглашенииРоссии на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Источники отметили, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Кроме того, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй сообщил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку».