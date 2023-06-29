Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. Отмечается, что донорами Киева стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.