Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. Отмечается, что донорами Киева стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.
С февраля 2022 года партнеры выделили Киеву около €170 млрд, эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций, — говорится в сообщении.