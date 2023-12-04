Стало известно, сколько снарядов Украина получит от немецкой Rheinmetall Rheinmetall поставит в 2025 году Украине артиллерийских снарядов на €142 млн

Фото: МО Украины

Германский оборонный концерн Rheinmetall изготовит артиллерийских боеприпасов на сумму €142 млн для Украины и передаст их в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании. Отмечается, что еще 40 тысяч боеприпасов будут поставлены в 2024 году.

Rheinmetall получила крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами <...> на сумму €142 млн. <...> Их доставят в 2025 году, — говорится в сообщении.

В заказ включены «десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм». При этом страна-заказчик не раскрывается, сообщается лишь, что это «страна — партнер по НАТО, чья объявленная цель — долгосрочная поддержка Украины».

Ранее сообщалось, что Rheinmetall соберет и отправит на Украину десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров по заказу бундесвера. Отмечается, что общая стоимость поставляемых боеприпасов равна «трехзначной сумме в миллионах евро». Само рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года.

Также сообщалось, что Берлин не планирует в обозримом будущем поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его данным, германская сторона еще официально не уведомила Киев об отказе в этих поставках, однако внутри самой ФРГ этот вопрос решен. При этом отмечалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, хотя реализация этой инициативы маловероятна. В то же время власти ФРГ уведомили украинскую сторону о намерении нарастить объем поставок ракет для ЗРК Patriot.