Стало известно о стадии рака у Карла III Британский премьер Сунак: рак у Карла III диагностировали на ранней стадии

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Король Карл III

Врачи короля Великобритании Карла III обнаружили у него онкологическое заболевание на ранней стадии, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. По словам главы правительства, он находится в постоянном контакте с монархом и надеется на его полное выздоровление, пишет The Guardian,

Очевидно, как и все остальные, мы потрясены и опечалены, и все наши мысли с ним и его семьей. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. <...> Я, конечно, нахожусь в постоянном контакте с ним и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме, — сказал Сунак.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Глава Соединенного Королевства надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

Отмечалось, что монарх отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией. Некоторые публичные обязанности короля на себя возьмет его сын, принц Уэльский Уильям, который был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска по уходу за перенесшей недавно операцию супругой.