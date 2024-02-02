Стало известно, на что жаловался Киев Вашингтону Ермак в разговоре с Салливаном заявил о «чрезвычайно острой» потребности в ПВО

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Андрей Ермак

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном, свидетельствует релиз на сайте президента Украины. В ходе второго за неделю контакта между сторонами Киев вновь запросил у Вашингтона системы ПВО.

Во время разговора Ермак «отдельно акцентировал» внимание на том, что «потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой». Кроме того, Киев и Вашингтон затронули итоги визита в страну замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и зампомощника американского госсекретаря по Европе и Евразии Кристофера Смита.

В то же время Ермак выразил благодарность Салливану и команде президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что американская сторона продолжает оказывать Украине постоянное внимание и неизменную поддержку.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская система противовоздушной обороны оказалась в полном коллапсе из-за точных и систематических ударов ВС России. Он отметил, что российские военные обладают внушительным запасом ракет и других вооружений, чтобы продолжить давление. По словам эксперта, Москва нарастила массовое производство боеприпасов, беспилотников и бомб, за счет чего и далее сможет подавлять военный потенциал ВСУ.